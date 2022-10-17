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Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске

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Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Ейске. Об этом рассказали в ведомстве. Кроме того, в СМИ сообщили, что на место ЧП выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

Позже сообщалось, что самолет потерпел крушение при наборе высоты при выполнении учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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