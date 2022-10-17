На место крушения самолета в Ейске выехал губернатор Кубани – СМИ

СМИ сообщили, что на место ЧП в Ейске выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее стало известно, что в там на жилой дом упал самолет Су-34. Находящиеся рядом социальные объекты не пострадали, заявили местные власти. При этом, как сообщили в Минобороны, экипаж самолета успел катапультироваться.

Как уточнили в военном ведомстве, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, которое случилось при взлете. На место уже прибыли пожарные и скорая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.