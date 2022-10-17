16:45Общество
Новости часа: СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ проверит информацию о вербовке подростков для терактов украинскими спецслужбами. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах. Такая информация есть в опубликованном документе.
Произведения классической литературы не подпадают под нормы о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.