Новости часа: СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ проверит информацию о вербовке подростков для терактов украинскими спецслужбами. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах. Такая информация есть в опубликованном документе.

Произведения классической литературы не подпадают под нормы о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.