Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:45

Общество

Новости часа: СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков

Новости часа: СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков

Дерево упало на иномарку на севере столицы

Дерево упало на автомобиль на севере Москвы

Пенсионерка отдала цыганке 225 тыс рублей в Киржаче

Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе

Новости последнего часа: в РФ продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

ДТП с участием 4 автомобилей произошло на Киевском шоссе

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ проверит информацию о вербовке подростков для терактов украинскими спецслужбами. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах. Такая информация есть в опубликованном документе.

Произведения классической литературы не подпадают под нормы о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Читайте также
происшествияобществокультуравидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика