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Пенсионерка отдала цыганке 225 тыс рублей в Киржаче

Пенсионерка отдала цыганке 225 тыс рублей в Киржаче

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В Киржаче цыганка из Подмосковья обманула пенсионерку, забрав у нее обманом 225 тысяч рублей. Женщина убедила 71-летнюю потерпевшую, что в России проводят замену старых денег на новые и предложила ей обменять купюры. В результате у пенсионерки оказалась пачка билетов "Банка приколов".

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Оперативники уже установили личность подозреваемой. Оказалось, что раньше она уже была судима за мошенничество. Сейчас злоумышленницу задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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