ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области, на месте нашли 13,5 килограмма запрещенного вещества мефедрона и более тонны реактивов.

По их данным, организатором производства является 22-летний мужчина с Украины. В загородном доме, где обнаружили лабораторию, могли производить более 100 килограммов наркотика в месяц. В расфасованном виде его использовали для закладок в Московской и Рязанской областях. Задержанный во всем сознался, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

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