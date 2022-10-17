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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

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Нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области, на месте нашли 13,5 килограмма запрещенного вещества мефедрона и более тонны реактивов.

По их данным, организатором производства является 22-летний мужчина с Украины. В загородном доме, где обнаружили лабораторию, могли производить более 100 килограммов наркотика в месяц. В расфасованном виде его использовали для закладок в Московской и Рязанской областях. Задержанный во всем сознался, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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