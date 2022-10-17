Новости последнего часа: СК начал проверку из-за взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи организовали проверку после взрыва газа в жилом доме в подмосковном поселке Измайлово.

Полиция проверит видео, на котором подростки жарили зефир на Вечном огне в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Работодатели в РФ испытывают значительный дефицит кадров. Такое заявление сделала замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

