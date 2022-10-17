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Новости

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Общество

Новости последнего часа: СК начал проверку из-за взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Новости последнего часа: СК начал проверку из-за взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Новости регионов: один человек погиб при пожаре в жилом доме во Фрязине

Новости последнего часа: воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Украинские СМИ сообщили о взрывах

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Около 100 кубометров нефти вылилось в Княжпогостском районе

Мощный шторм "Несат" обрушился на Тайвань и Филиппины

Мэр Донецка сообщил о пострадавших в результате обстрела администрации города

Система ПВО сработала в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи организовали проверку после взрыва газа в жилом доме в подмосковном поселке Измайлово.

Полиция проверит видео, на котором подростки жарили зефир на Вечном огне в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Работодатели в РФ испытывают значительный дефицит кадров. Такое заявление сделала замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

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