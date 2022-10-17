Новости регионов: один человек погиб при пожаре в жилом доме во Фрязине

Один человек погиб при пожаре в жилом доме подмосковного Фрязино. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Первыми на место происшествия прибыли полицейские, которые услышали крик о помощи. Не дожидаясь приезда пожарных, они вошли в задымленный подъезд и стали стучать в каждую дверь. Всего удалось эвакуировать 50 человек. Хозяин квартиры, где начался пожар, не успел выбраться.

Полиция Подмосковья проверяет видео, где двое подростков жарили зефир у Вечного огня в Звенигороде. Кадры в Сеть выложила местная жительница. Она попыталась остановить нарушительниц, но в ответ на замечание они начали оправдываться, что огня больше нигде нет, а разводить запрещено. В полиции отметили, что заявлений по этому поводу не поступало.

Гадалка в Краснодаре стала угрожать женщине смертельной порчей, если та не продаст квартиру и не отдаст ей деньги. Потерпевшая в течение трех лет обращалась к предсказательнице за помощью в решении личных проблем. При этом платила ей немалые суммы, в том числе драгоценностями. В общей сложности она отдала около миллиона рублей. Но когда гадалка потребовала от нее продать квартиру, то клиентка обратилась в полицию. В итоге вымогательницу задержали и завели уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

