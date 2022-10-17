Украинские СМИ сообщили о взрывах

Воздушную тревогу объявили во многих областях Украины, включая Киев. Местные СМИ сообщали о взрывах. Говорилось, в частности, о том, что клубы дыма поднимались над зданием энергетической компании "Укрэнерго". В Харькове не работает метро, а в некоторых районах пропал свет.

Власти сообщили о критическом повреждении инфраструктуры. Некоторые телеграм-каналы писали, что один из ударов попал в склад горюче-смазочных материалов в Николаеве. Из-за этого он загорелся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

