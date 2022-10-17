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11:15

Происшествия

Украинские СМИ сообщили о взрывах

Украинские СМИ сообщили о взрывах

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Около 100 кубометров нефти вылилось в Княжпогостском районе

Мощный шторм "Несат" обрушился на Тайвань и Филиппины

Мэр Донецка сообщил о пострадавших в результате обстрела администрации города

Система ПВО сработала в Белгородской области

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Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

СМИ сообщили о взрыве бытового газа в доме в Подмосковье

Воздушную тревогу объявили во многих областях Украины, включая Киев. Местные СМИ сообщали о взрывах. Говорилось, в частности, о том, что клубы дыма поднимались над зданием энергетической компании "Укрэнерго". В Харькове не работает метро, а в некоторых районах пропал свет.

Власти сообщили о критическом повреждении инфраструктуры. Некоторые телеграм-каналы писали, что один из ударов попал в склад горюче-смазочных материалов в Николаеве. Из-за этого он загорелся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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