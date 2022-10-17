Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, в том числе в Киеве. Некоторые СМИ сообщили о взрывах в центре столицы и Шевченковском районе.

Клубы дыма поднимаются над зданием национальной энергетической компании "Укрэнерго". Город могли атаковать дроны-камикадзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

