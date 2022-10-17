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Происшествия

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Около 100 кубометров нефти вылилось в Княжпогостском районе

Мощный шторм "Несат" обрушился на Тайвань и Филиппины

Мэр Донецка сообщил о пострадавших в результате обстрела администрации города

Система ПВО сработала в Белгородской области

Горящий автомобиль стал причиной затора на дублере Ленинградского проспекта

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

СМИ сообщили о взрыве бытового газа в доме в Подмосковье

Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка увеличилось до 2 человек

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, в том числе в Киеве. Некоторые СМИ сообщили о взрывах в центре столицы и Шевченковском районе.

Клубы дыма поднимаются над зданием национальной энергетической компании "Укрэнерго". Город могли атаковать дроны-камикадзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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