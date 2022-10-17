Мэр Донецка сообщил о пострадавших в результате обстрела администрации города

В результате обстрела администрации Донецка со стороны Украины пострадали люди, которые в это время находились в здании. Их госпитализировали. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Кроме того, в результате происшествия в здании разрушены стены, выбиты окна. Кроме того, были сожжены припаркованные автомобили. По предварительной информации, ВСУ использовали для удара РСЗО HIMARS.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

