На Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля

На Волгоградском проспекте произошла авария. Столкнулись по меньшей мере две машины, одна из которых – такси. Капоты обеих машин сильно повреждены.

Все подробности ДТП сейчас выясняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.