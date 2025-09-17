В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро. Как рассказали в МВД, молодые люди начали заниматься этим еще осенью 2024 года.

Они разрисовывали составы на станциях, в электродепо и на открытых участках метрополитена. Все эти надписи потом приходилось убирать. Ущерб превысил 1 миллион рублей.

