17 сентября, 22:45

Происшествия

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро. Как рассказали в МВД, молодые люди начали заниматься этим еще осенью 2024 года.

Они разрисовывали составы на станциях, в электродепо и на открытых участках метрополитена. Все эти надписи потом приходилось убирать. Ущерб превысил 1 миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияметрогородвидеоЕкатерина КузнеченковаЕлена Поляница

