17 сентября, 22:45Происшествия
В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро
В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро. Как рассказали в МВД, молодые люди начали заниматься этим еще осенью 2024 года.
Они разрисовывали составы на станциях, в электродепо и на открытых участках метрополитена. Все эти надписи потом приходилось убирать. Ущерб превысил 1 миллион рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Москвича привлекли к ответственности за вандализм из-за разбитого светильника в метро
- "Это Москва. Инфраструктура": искусство или вандализм