Адвокат Газманова рассказал о деле против Геворка Саркисяна

17 сентября, 19:15

Происшествия

Официальный судебный представитель Олега Газманова Роман Кузьмин рассказал подробности дела против Геворка Саркисяна. По его словам, несмотря на то что Саркисян является гражданином России, он давно проживает в США, где у него семья и бизнес. В России его, по словам адвоката, ничто не удерживало, кроме подобных "дел".

Кузьмин отметил, что Саркисян неоднократно обещал вернуть долг, однако деньги так и не были возвращены. В связи с этим Газманов был вынужден обратиться в Следственный комитет. Сейчас против Саркисяна возбуждено несколько уголовных дел, поскольку потерпевшими признаны не только сам певец, но и его супруга, а также другие граждане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиякультуравидеоАлексей Лазаренко

