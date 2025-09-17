Адвокат Газманова рассказал о деле против Геворка Саркисяна

Официальный судебный представитель Олега Газманова Роман Кузьмин рассказал подробности дела против Геворка Саркисяна. По его словам, несмотря на то что Саркисян является гражданином России, он давно проживает в США, где у него семья и бизнес. В России его, по словам адвоката, ничто не удерживало, кроме подобных "дел".

Кузьмин отметил, что Саркисян неоднократно обещал вернуть долг, однако деньги так и не были возвращены. В связи с этим Газманов был вынужден обратиться в Следственный комитет. Сейчас против Саркисяна возбуждено несколько уголовных дел, поскольку потерпевшими признаны не только сам певец, но и его супруга, а также другие граждане.

