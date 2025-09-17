Новости регионов: очевидцы засняли смерч над Черным морем в Сочи

Очевидцы засняли смерч над Черным морем в Сочи днем 16 сентября. Большая воронка собирала морскую воду в черное облако. В ночь на 17 сентября в городе в течение нескольких часов люди не могли уснуть из-за сильного грома и молний.

Азовское море отступило на сотни метров в Приморско-Ахтарске. Это произошло из-за сильного северо-восточного ветра, который отогнал воду от берега. В итоге на камнях и песке остались тысячи медуз.

