Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: очевидцы засняли смерч над Черным морем в Сочи

Новости регионов: подозреваемый в поджоге машины жены задержан в Петербурге

Новости мира: разрушительный пожар охватил жилые районы в Маниле

"Московский патруль": суд приговорил "вора в законе" Васю Бандита к 8 годам заключения

"Московский патруль": украинских гимнасток осудили за избиение полицейских

"Московский патруль": полицейские вновь закрыли "наливайку" в подмосковной Андреевке

"Московский патруль": в Домодедово задержали россиянина со старинными чертежами скрипок

Новости регионов: суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе

Владельцы сгоревших вещей в пожаре на складе "Чердак" пожаловались на ущерб

3 автомобиля столкнулись на 3-й Фрунзенской улице в Москве

Очевидцы засняли смерч над Черным морем в Сочи днем 16 сентября. Большая воронка собирала морскую воду в черное облако. В ночь на 17 сентября в городе в течение нескольких часов люди не могли уснуть из-за сильного грома и молний.

Азовское море отступило на сотни метров в Приморско-Ахтарске. Это произошло из-за сильного северо-восточного ветра, который отогнал воду от берега. В итоге на камнях и песке остались тысячи медуз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаЕгор Бедуля

