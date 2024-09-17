Новости мира: дело о массовой детонации пейджеров расследуют в Ливане

В Ливане расследуют дело о массовой детонации пейджеров движения "Хезболлах". Правительство Ливана возложило ответственность за взрывы устройств на Израиль. В результате погибли 8 человек, почти 3 тысячи граждан пострадали.

В Польше из-за наводнения погибли как минимум 20 человек, проходит эвакуация. Животным, в свою очередь, приходится самим искать пути спасения. Речь идет не только о кошках и собаках, под водой оказались фермы с коровами и другим рогатым с котом.

В Португалии из-за лесных пожаров погибли 7 человек, еще 40 граждан пострадали. Такие данные приводят местные СМИ. Около 30 очагов зафиксировано в разных районах страны.

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