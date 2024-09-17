Новости мира: от взрывов пейджеров пострадали почти три тыс человек в Ливане

В Ливане число раненых от взрывов пейджеров приближается к трем тысячам, еще восемь человек погибли. Ранения в том числе получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Этот вид устройств для секретной коммуникации использовали члены движения "Хезболлах". Что послужило причиной их одновременной детонации, пока не известно. Местные СМИ обвинили в диверсии Израиль, которому удалось взломать систему безопасности и устроить массовый подрыв гаджетов. Данных о пострадавших россиянах не поступало. Об этом заявило посольство России в Ливане.

Тем временем жертвами наводнения в Польше стали по меньшей мере 20 человек. Из-за аномально сильных дождей на юге страны реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. В пострадавших районах введен режим стихийного бедствия. Польские власти направили туда сотни военных жандармов для помощи полиции и охраны домов и магазинов от мародеров.

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