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17 сентября, 13:45

Политика

Новости мира: 7 человек допросили в рамках расследования дела о покушении на Трампа

Новости мира: 7 человек допросили в рамках расследования дела о покушении на Трампа

Тайфун в Китае привел к отмене более 1,5 тысячи рейсов

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 760 мм ртутного столба 17 сентября

В рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа допрошены 7 человек, включая членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого Райна Рута. Об этом сообщили в ФБР. Сам же кандидат в президенты США от республиканцев назвал стрелявшего в него очень опасным человеком. Политик также уверен, что оба покушения на него совершили сторонники радикальных идей. Он также сделал громкое заявление о том, что не считает Россию и Китай врагами Соединенных Штатов, и в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт на Украине.

Китайские ученые опубликовали результаты исследования грунта, доставленного с обратной стороны Луны. В июне зонд "Чанъэ-6" привез на Землю почти два килограмма образцов. Оказалось, что они не сильно отличаются от тех, которые были получены с видимой стороны Луны. Грунт там тоже низкой плотности с рыхлой и пористой структурой и почти на треть состоит из стекла.

В Румынии семь человек погибли в результате наводнений после тропических ливней. Также стихия разрушила порядка 6,5 тысячи хозяйств. В наиболее пострадавших регионах реки разлились так, что буквально поглотили целые поселки. Спасатели снимают людей с крыш домов с помощью вертолетов. Для тех, кто остался без жилья, доставлены 250 контейнеров, которые послужат им временным жильем. Также ведутся работы по восстановлению нарушенных линий электропередачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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