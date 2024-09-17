Новости регионов: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Свердловской области

В Свердловской области ФСБ задержала террориста, который готовился подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в регионе. В ведомстве сообщили, что преступник изготовил самодельное взрывное устройство. Такое задание ему дали кураторы. Мужчина является агентом украинской разведки и членом запрещенной в России террористической организации. Во время задержания он был нейтрализован. В данный момент правоохранители ищут его сообщников.

Тем временем в Луганской народной республике спасатели МЧС всю ночь боролись с сильным пожаром. Огонь подобрался вплотную к жилым домам. На территории республики за сутки ликвидировали 143 возгорания, еще 15 очагов тушат. Всего на местах работают около 350 пожарных.

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