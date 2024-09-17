Новости регионов: в Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66

В Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66. По предварительным данным, вечером 16 сентября с воздушного судна Robinson R66 было получено оповещение аварийного радиомаяка в Зейском округе Амурской области. На борту были пилот и 2 пассажира. Все трое погибли, их тела уже обнаружены.

В Красноярске следователи задержали 9 человек, которые незаконно лечили пациентов от алкоголизма и наркомании. По данным следствия, мошенники предлагали вывод из абстинентного синдрома – он развивается при отказе от алкоголя или наркотиков. Они ставили капельницы с сильнодействующими и психотропными веществами, в результате от их действий погибли 3 человека. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, кто еще мог участвовать в преступлении и есть ли другие пострадавшие.

В Крыму из-за сильного ливня затопило несколько городов. Среди них – Алушта, Ялта и Гурзуф. Из-за сильных потоков по некоторым улицам невозможно ходить пешком. Машины передвигаются по дорогам наполовину в воде. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продлятся еще около 2 дней. После этого в регион вернется сухая и солнечная погода.

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