Появилось фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел МВД под Воронежем

В Сети появилось фото с места задержания Виктора Мирского, которого подозревают в убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем.

На снимке видно, что мужчину поймали в сельской местности. При задержании он оказал сопротивление и получил ранение.

Само ЧП произошло накануне. В четверг утром мужчина проник в отделение полиции. Он взорвал дверь и ранил сотрудника, а затем скрылся. По информации Следственного комитета, до этого преступник убил нескольких человек из одной семьи, предположительно, на почве бытового конфликта.

Возбуждено уголовное дело, а в доме подозреваемого проводят обыск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.