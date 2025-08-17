Форма поиска по сайту

17 августа, 23:30

Происшествия

Два человека погибли в Сочи во время катания на джипах

Два человека погибли в Сочи во время катания на джипах

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Два автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды в Москве

Новости регионов: джип с туристами перевернулся в горах у Сочи

Возгорание произошло на складе в Щербинке

20 семей остались без купленного жилья в Солнечногорском округе Подмосковья

Новости регионов: мужчина oткpыл cтpeльбy и paнил человека в Бурятии

Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников

Новости мира: в Молдавии задержаны участники необычного митинга в поддержку Гуцул

Пожар на складе в Щербинке потушен

Два человека погибли и еще семеро пострадали в Сочи во время катания на джипах. Водитель не справился с управлением на повороте и влетел в дорожное ограждение. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За несколько часов до этой аварии в другом районе Сочи джип с туристами перевернулся при подъеме в гору. Пострадали четверо, обошлось без погибших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

