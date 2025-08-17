Два человека погибли в Сочи во время катания на джипах

Два человека погибли и еще семеро пострадали в Сочи во время катания на джипах. Водитель не справился с управлением на повороте и влетел в дорожное ограждение. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За несколько часов до этой аварии в другом районе Сочи джип с туристами перевернулся при подъеме в гору. Пострадали четверо, обошлось без погибших.

