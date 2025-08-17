Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Число жертв ЧП на предприятии "Эластик" в Рязанской области увеличилось до 14. Также 17 пострадавших доставлены на лечение в Москву. Трагедия в Шиловском районе произошла в 15 августа. На заводе произошел взрыв в пороховом цеху. По данным следствия, из-за нарушения техники безопасности сдетонировал боеприпас.

Катер загорелся и затонул в Приморье из-за неосторожного обращения с огнем. На борту было четыре человека. Очевидцы предложили им помощь, но те отказались. Некоторые пассажиры прыгнули в воду, другие остались на горящем судне. Через некоторое время катер затонул, пострадавших нет.

Фестиваль "Мотостолица-2025" прошел в Санкт-Петербурге. Там на специально подготовленной площадке зрители наблюдали за показательными выступлениями. Каскадеры преодолевали полосу препятствий и продемонстрировали трюки в "Шаре смелости".