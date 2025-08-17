Форма поиска по сайту

Новости

17 августа, 14:15

Происшествия

Новости регионов: джип с туристами перевернулся в горах у Сочи

Возгорание произошло на складе в Щербинке

20 семей остались без купленного жилья в Солнечногорском округе Подмосковья

Новости регионов: мужчина oткpыл cтpeльбy и paнил человека в Бурятии

Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников

Новости мира: в Молдавии задержаны участники необычного митинга в поддержку Гуцул

Пожар на складе в Щербинке потушен

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Прокуратура установит причины падения авто в реку Яузу в Москве

Суд рассматривает дело ветерана ВОВ, потерявшего квартиру в Москве

Экскурсионный джип марки УАЗ перевернулся на горной дороге в Сочи. В машине ехала группа туристов. Пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре. Пассажиров и водителя доставили в больницу.

Катер с пассажирами загорелся во Владивостоке. На кадрах видно, как от судна валит густой дым. Кто-то из людей остался на борту. Некоторые спрыгнули в воду, чтобы спастись. Причины ЧП пока не установлены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

