Новости регионов: джип с туристами перевернулся в горах у Сочи

Экскурсионный джип марки УАЗ перевернулся на горной дороге в Сочи. В машине ехала группа туристов. Пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре. Пассажиров и водителя доставили в больницу.

Катер с пассажирами загорелся во Владивостоке. На кадрах видно, как от судна валит густой дым. Кто-то из людей остался на борту. Некоторые спрыгнули в воду, чтобы спастись. Причины ЧП пока не установлены.

