Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

17 августа, 22:30

Происшествия

Новости регионов: почти 200 детей прибыли из Курской области в Петербург

Новости регионов: почти 200 детей прибыли из Курской области в Петербург

Электроснабжение восстановили во Владивостоке

Новости мира: самолет упал во время показательных выступлений во Франции

Новости мира: самолет разбился во время авиашоу во Франции

Новости регионов: за сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров

За последнее время выросло количество фактов мошенничества

Серьезная авария произошла утром на МКАД

Житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета в метро

Ракетную опасность в Курской области объявили более 15 раз за 16 августа

"Безопасный город": стрельба произошла на Кавказском бульваре в Москве

Почти 200 детей прибыли из Курской области в Санкт-Петербург. Это школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Их привезли поездом в сопровождении педагогов. В северной столице группу встречали сотрудники МЧС. Они помогли с разгрузкой вещей и оказали психологическую поддержку.

Туристов ужаснуло состояние пляжей в Анапе. Вся территория в водорослях. На этой неделе в Анапе была штормовая погода, купаться было официально запрещено. Накануне запрет сняли, но очистить пляжи не успели.

Российские орнитологи завершили дальневосточную экспедицию, оценив популяции водоплавающих пернатых. Четыре месяца ученые работали в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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