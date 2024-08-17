Новости регионов: почти 200 детей прибыли из Курской области в Петербург

Почти 200 детей прибыли из Курской области в Санкт-Петербург. Это школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Их привезли поездом в сопровождении педагогов. В северной столице группу встречали сотрудники МЧС. Они помогли с разгрузкой вещей и оказали психологическую поддержку.

Туристов ужаснуло состояние пляжей в Анапе. Вся территория в водорослях. На этой неделе в Анапе была штормовая погода, купаться было официально запрещено. Накануне запрет сняли, но очистить пляжи не успели.

Российские орнитологи завершили дальневосточную экспедицию, оценив популяции водоплавающих пернатых. Четыре месяца ученые работали в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.