Электроснабжение восстановили во Владивостоке

Электроснабжение восстановлено во Владивостоке, отключений в городе нет, сообщили во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).

ВПЭС в своем телеграм-канале сообщило, что во Владивостоке в 22:51 по местному времени устранена авария. Речь шла об улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и других (всего 15 улицах), где энергетики восстановили электроснабжение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.