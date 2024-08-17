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17 августа, 17:15

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Электроснабжение восстановили во Владивостоке

Электроснабжение восстановили во Владивостоке

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Электроснабжение восстановлено во Владивостоке, отключений в городе нет, сообщили во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).

ВПЭС в своем телеграм-канале сообщило, что во Владивостоке в 22:51 по местному времени устранена авария. Речь шла об улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и других (всего 15 улицах), где энергетики восстановили электроснабжение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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