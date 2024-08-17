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17 августа, 16:30

Происшествия

Новости мира: самолет упал во время показательных выступлений во Франции

Новости мира: самолет упал во время показательных выступлений во Франции

Новости мира: самолет разбился во время авиашоу во Франции

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Авиашоу на юге Франции закончилось трагедией. Самолет упал во время показательных выступлений на глазах у зрителей. Пилот катапультироваться не смог. Судно приземлилось посреди нескольких лодок. Лайнер принадлежит местному авиаклубу. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.

Между тем самолет с кандидатом в вице президенты США Джей Ди Вэнсом на борту совершил экстренную посадку. Через четыре минуты после взлета выяснилось, что дверь авиалайнера неисправна. Борту пришлось вернулся в аэрапорт вылета.

Тем временем в Турции эвакуированы жители более 80 домов из-за мощного пожара в Измире. Огонь вспыхнул в лесу несколько дней назад, сейчас пламя перекинулось на жилые дома. Сгорели дотла уже десятки зданий. Пострадали около 100 человек.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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