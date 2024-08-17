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17 августа, 08:15

Происшествия

Серьезная авария произошла утром на МКАД

Серьезная авария произошла утром на МКАД

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Серьезная авария произошла утром на МКАД. Грузовик столкнулся с легковушкой и затем налетел на разделительное ограждение. Кабина грузовика сильно повреждена от удара. Авария случилась на внутренней стороне 62-го километра МКАД. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено. Было занято две полосы из пяти. Сейчас движение уже свободное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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