Серьезная авария произошла утром на МКАД. Грузовик столкнулся с легковушкой и затем налетел на разделительное ограждение. Кабина грузовика сильно повреждена от удара. Авария случилась на внутренней стороне 62-го километра МКАД. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено. Было занято две полосы из пяти. Сейчас движение уже свободное.

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