Новости регионов: сильная гроза накрыла Ленинградскую область

В ночь на 17 августа Ленинградскую область накрыла мощная гроза. Шквалистый ветер валил деревья, с неба били ветвистые молнии. В МЧС предупредили жителей Петербурга, что при грозе нельзя прятаться под деревьями, это может быть опасно для жизни.

В Ингушетии произошла авария на линии электропередачи в Назрани. На автотрассу, где ехали машины, посыпались искры. На место немедленно выехали спасатели и сотрудники "Ингушэнерго". Они обесточили линию и заменили провода.

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