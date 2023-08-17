Новости мира: электричество отключили во всем Ливане из-за долгов

Ливан остался без электричества, потому что две последние крупнейшие электростанции задолжали оператору крупную сумму в валюте. Пока свет в обесточенном государстве сохраняется в столице – она работает на собственных генераторах. Без электроэнергии остался и международный аэропорт Бейрута. Власти в экстренном порядке ищут деньги на погашение долгов.

В Атлантике загорелись Канарские острова. В огне находятся популярные у туристов Тенерифе и Гомера. Оттуда срочно эвакуируют людей, вывезли уже около пяти тысяч человек. Власти боятся таких же масштабов бедствия, как на пылающих Гавайях, поэтому принимают все возможные меры для тушения пожаров.

Власти Стамбула из-за жары и засухи просят экономить воду, которой осталось на пару месяцев. Это самые низкие запасы города за последние девять лет. Кроме того, сейсмологи продолжают пророчить очередное разрушительное землетрясение как минимум в 7 баллов.

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