Группировку от Москвы для локализации пожаров в Рязанской области удвоят

Группировка от Москвы для локализации пожаров в Рязанской области будет увеличена вдвое – заммэра.

За неделю заболеваемость ковидом в мире снизилась на 24% – ВОЗ.

Космонавт Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем со скафандром – трансляция.