Москвичей предупредили о запахе гари утром 18 августа

Запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области жители Москвы могут почувствовать и утром 18 августа. Об этом сообщили в Мосэкомониторинге.

В среду на дым жаловались сразу в нескольких столичных районах. К вечеру он начал постепенно рассеиваться. Для борьбы с огнем из Москвы отправили пожарных, спасателей и технику, в том числе и авиацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.