Пожар произошел в хостеле в Кожевническом проезде

Семь постояльцев хостела спасли сотрудники МЧС. Пожар произошел в центре Москвы – в Кожевническом проезде – на первом этаже трехэтажного здания. Об этом сообщили в экстренных службах.

Сейчас огонь уже потушен. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.