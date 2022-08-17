ФСБ сообщила об обезвреживании координировавшейся с Украины ячейки "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму обнаружили и обезвредили ячейку запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, в ней состояли шесть российских граждан. Их действия координировали с территории Украины. В домах задержанных в Джанкое и Ялте обнаружили запрещенные пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.

По данным силовиков, члены ячейки занимались распространением террористической идеологии, а также вербовали в свои ряды местных мусульман. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.