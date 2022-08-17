В Иркутской области экстренно приземлился пассажирский самолет. Во время посадки он задел поверхность земли.

В итоге оторвалась часть крыла. В момент ЧП на борту находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.