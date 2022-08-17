Новости регионов: в небе над Минеральными водами образовался затор из самолетов

В небе над Минеральными водами образовался затор из самолетов. Причина возникновения такого затора – ремонт взлетно-посадочной полосы. Там лопнуло покрытие и взлетка стала короче почти на полтора километра. Пилотов предупредили и попросили повременить с посадкой, пока службы аэропорта не установят прожекторы, обозначающие место приземления.



Открытое горение в торговом центре в Ростове-на Дону удалось ликвидировать. Ночью там вспыхнули поддоны с прессованной бумагой. Огонь занял площадь в 1.5 тысячи квадратных метров. Горели складское помещение и открытая площадка на территории рынка. Для тушения пожара привлечены 69 спасателей. Пострадавших нет.

Больше суток не могут потушить природный пожар в Нижегородской области. Огонь охватил почти три тысячи гектаров. Очаг возгорания находится в болотистой местности, тяжелой технике добраться туда сложно. Пожарные используют вездеходы и тракторы. Но пока пламя не удается даже локализовать. Пожар настолько сильный, что улицы Нижнего Новгорода окутал смог. И это при том, что город находится в 100 километрах от места пожара.

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