Попавшее в камеру сгорания масло могло стать причиной крушения самолета Ил-112В

Специалисты назвали предварительную причину крушения самолета под Кубинкой. Трагедия могла произойти из-за попавшего в камеру сгорания масла. Вероятно, из-за этого начался пожар в двигателе.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили гибель экипажа самолета Ил-112В.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Госкорпорация "Ростех" сформирует специальную комиссию для расследования причин крушения.