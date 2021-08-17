Смертельное ДТП произошло на Яузе. На Русаковской набережной мотоциклист сбил пешеходов.

Два человека переходили дорогу по зебре. Предположительно, байкер их не видел и не успел среагировать. Один пешеход от удара погиб на месте. Второй госпитализирован. Водитель мотоцикла тоже получил травмы, его забрали в больницу.

Все обстоятельства установят сотрудники ГИБДД. На месте аварии в данный момент работают оперативные службы. Движение на участке затруднено, перекрыты две полосы из трех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.