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Происшествия

17 августа, 18:15

На Русаковской набережной мотоциклист сбил пешеходов

происшествия ДТП видео Полина Соловьева

Смертельное ДТП произошло на Яузе. На Русаковской набережной мотоциклист сбил пешеходов.

Два человека переходили дорогу по зебре. Предположительно, байкер их не видел и не успел среагировать. Один пешеход от удара погиб на месте. Второй госпитализирован. Водитель мотоцикла тоже получил травмы, его забрали в больницу.

Все обстоятельства установят сотрудники ГИБДД. На месте аварии в данный момент работают оперативные службы. Движение на участке затруднено, перекрыты две полосы из трех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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