В Бурятии автобус съехал с дороги и упал с высоты 3,5 метра

Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты в 3,5 метра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

В результате пострадали 19 человек, в том числе водитель.