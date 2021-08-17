СК завел уголовное дело по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения опытного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

"По факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – заявила она.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" также сформирует собственную комиссию для расследования причин катастрофы.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.