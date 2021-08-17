Представители Минпромторга выехали на место крушения самолета Ил-112В

По последним данным, потерпевший крушение в подмосковной Кубинке самолет Ил-112В состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга РФ. Представители ведомства уже выехали на место катастрофы.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

Госкорпорация "Ростех" сформирует специальную комиссию для расследования причин крушения.