В МЧС Подмосковья рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В

На месте падения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье на земле разрушений нет, угроза населению отсутствует. Об этом сообщили в МЧС России.

В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация о том, что в Одинцово самолет ИЛ-112В, базирующийся на аэродроме Кубинка, упал при заходе на посадку в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Всего к ликвидации привлекается 27 человек и 9 единиц техники.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

Госкорпорация "Ростех" сформирует специальную комиссию для расследования причин крушения.