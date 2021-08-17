Специалист по безопасности полетов прокомментировал крушение Ил-112В в Кубинке

Специалист по безопасности полетов, командир воздушного судна Александр Романов прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке.

Он предположил, что могло произойти в небе.

"Судя по видео, которое сейчас я увидел, скорее всего, это техническая неполадка, связанная с каким-то разрушением двигателя и пожаром. В дальнейшем пожар мог повлиять на часть самолета, могло перегореть какое-нибудь оборудование или механизация, после которого самолет начал крениться, и в дальнейшем уже даже такие опытные пилоты-испытатели не смогли справиться", – рассказал Романов.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

Госкорпорация "Ростех" сформирует специальную комиссию для расследования причин крушения.