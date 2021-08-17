Очевидец рассказала о крушении самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке

Очевидец Анастасия Белова рассказала о крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке.

"Были на улице, увидели самолет, низко летел. До этого летел высоко, круг делал. Взрыва не слышали, только сирена скорой", – сообщила девушка.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Подробности произошедшего уточняются. В качестве основных версий крушения рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.