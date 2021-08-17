Экипажем разбившегося в Кубинке Ил-112В руководил Герой России Николай Куимов

Командиром экипажа военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье, был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Крушение Ил-112В произошло во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке 17 августа. В качестве основных версий происшествия рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Известно, что помимо Николая Куимова, на борту самолета находились еще два человека. Обстоятельства происшествия уточняются. Для выяснения причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.