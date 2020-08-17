Танкер, севший на мель у острова Маврикий, развалился пополам

Японский танкер, севший на мель у побережья Маврикия, раскололся пополам из-за сильных волн. Еще на прошлой неделе по борту судна прошла огромная трещина и в итоге корабль развалился на части.

Нос судна обнаружили в океане вчера днем и сейчас его буксируют в отдаленную зону Индийского океана, где и затопят. Кормовая часть еще остается на рифе. На острове продолжает действовать режим экологической катастрофы. В океан попало несколько тысяч тонн нефти.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.