Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июля

Новости часа: движение на Пресненском Валу перекрыли из-за пожара

Пожару на Пресненском Валу присвоили 1-й ранг сложности

Движение на Пресненском Валу временно перекрыли из-за пожара

Пожар произошел в здании на Пресненском Валу

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Вертолет Ка-32 начал сбрасывать воду на здание на Пресненском Валу. Также в тушении задействовано около 100 человек. Ситуация осложняется тем, что на чердаке есть деревянные перекрытия.

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до пятницы. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, на город надвигаются сильные дожди, грозы и ветер до 17 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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