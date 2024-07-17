Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июля

Вертолет Ка-32 начал сбрасывать воду на здание на Пресненском Валу. Также в тушении задействовано около 100 человек. Ситуация осложняется тем, что на чердаке есть деревянные перекрытия.

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до пятницы. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, на город надвигаются сильные дожди, грозы и ветер до 17 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.