Новости регионов: смертельное ДТП произошло на железнодорожных путях под Гатчиной

Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении поезда "Ласточка" и легкового автомобиля в Ленинградской области. ЧП произошло на переезде под Гатчиной. По словам очевидцев, водитель хотел переехать железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Краснодаре 17 июля горел парк Сергея Галицкого. Огонь подбирался к футбольному стадиону, на котором свои домашние матчи проводит клуб "Краснодар". На место происшествия вовремя прибыли пожарные расчеты, которые быстро справились с возгоранием.

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