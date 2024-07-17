Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 18:15

Происшествия

Новости регионов: смертельное ДТП произошло на железнодорожных путях под Гатчиной

Новости регионов: смертельное ДТП произошло на железнодорожных путях под Гатчиной

Жительница Пушкина пострадала от укуса гадюки

Экс-глава столичного Депкульта Кибовский задержан в Москве

СК потребовал арестовать экс-главу столичного департамента культуры Кибовского

Новости регионов: пожар потушили в парке Галицкого в Краснодаре

Автомобиль загорелся на Новоясеневском проспекте

СК попросит суд арестовать владельца торговой точки по делу о массовом отравлении шаурмой

Предварительной причиной крушения SSJ 100 назвали ошибку установки датчиков

Новости регионов: два человека погибли в аварии с международным автобусом в Приморье

Новости регионов: более 2 тыс человек задействованы в тушении пожаров в Якутии

Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении поезда "Ласточка" и легкового автомобиля в Ленинградской области. ЧП произошло на переезде под Гатчиной. По словам очевидцев, водитель хотел переехать железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Краснодаре 17 июля горел парк Сергея Галицкого. Огонь подбирался к футбольному стадиону, на котором свои домашние матчи проводит клуб "Краснодар". На место происшествия вовремя прибыли пожарные расчеты, которые быстро справились с возгоранием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионыпожарвидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика