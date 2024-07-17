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17 июля, 15:15

Происшествия

Экс-глава столичного Депкульта Кибовский задержан в Москве

Экс-глава столичного Депкульта Кибовский задержан в Москве

СК потребовал арестовать экс-главу столичного департамента культуры Кибовского

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В Москве задержали бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток и одного эпизода мошенничества. Об этом сообщает Следственный комитет.

Кибовский работал в правительстве Москвы с 2010 года. Сначала он был руководителем Москомнаследия, а с 2015-го по 2023-й возглавлял городской департамент культуры. Также экс-чиновник руководил Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) и работал в правительстве РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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