Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: пожар потушили в парке Галицкого в Краснодаре

Новости регионов: пожар потушили в парке Галицкого в Краснодаре

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В Краснодаре потушили пожар в парке Сергея Галицкого. Огонь подбирался к футбольному стадиону, на котором проводит свои домашние матчи местный клуб "Краснодар". На место пожара оперативно прибыли пожарные расчеты.

Тем временем в Туапсе родители пожаловались на антисанитарные условия в оздоровительном лагере, где отдыхали их дети. По их словам, в помещениях – грязь и паутина, а в столовой и жилых корпусах – антисанитария. Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияпожаррегионывидеоРоман Карлов
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