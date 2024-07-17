Новости регионов: пожар потушили в парке Галицкого в Краснодаре

В Краснодаре потушили пожар в парке Сергея Галицкого. Огонь подбирался к футбольному стадиону, на котором проводит свои домашние матчи местный клуб "Краснодар". На место пожара оперативно прибыли пожарные расчеты.

Тем временем в Туапсе родители пожаловались на антисанитарные условия в оздоровительном лагере, где отдыхали их дети. По их словам, в помещениях – грязь и паутина, а в столовой и жилых корпусах – антисанитария. Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.

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