Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли в аварии с международным автобусом в Приморье

Новости регионов: два человека погибли в аварии с международным автобусом в Приморье

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Два человека погибли и еще восемь серьезно пострадали в аварии с международным автобусом в Приморье. По данным следствия, автобус, выполнявший рейс из китайского Хуньчуня в Уссурийск, превысил скорость и улетел в кювет. В салоне находились 48 пассажиров.

Тем временем в Туапсе родители пожаловались на антисанитарные условия в оздоровительном лагере, где отдыхали их дети. По их словам, в помещениях – грязь и паутина, а в столовой и жилых корпусах – полная антисанитария.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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